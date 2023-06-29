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Transfer fırtınası

Trabzonspor, transferde şov yapıyor. Dün akşam önce Fernandez, ardından da Orsic İstanbul’a geldi. 2 futbolcu bugün Trabzon’a geçecek ve yarın da ilk idmanlarına çıkacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Transfer fırtınası

Transfer dönemine Panathinaikos'un orta sahası Dimitrios Kourmpelis'i renklerine bağlayarak giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez ve Southampton'ın 30 yaşındaki Hırvat sol kanadı Mislav Orsic'le de anlaşmıştı. Dün iki futbolcu da İstanbul'a geldi. Fernandez 20.00'de, Orsic ise gece yarısı İstanbul'a indi. İki futbolcu bugün Trabzon'a geçecek. Yarın da takımla ilk idmanlarına çıkacaklar.

KART GÖRMEZ

Joaquin Fernandez'in en önemli özelliği az kart görmesi. İspanyol futbolcu, Almeria ve Valladolid'de toplam 296 karşılaşmaya çıktı. Sadece 1 defa oyundan atıldı. Sarı kart sayısı da 82. Ana mevkisi stoper. Ancak gerek kaldığında orta sahada da görev yapabiliyor.

TAM BİR JOKER

Orsic, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor. Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro. Orsic, Hırvat Milli Takımı formasını 26 kez giydi ve 2 gol-8 asistlik katkı sağladı.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Bjelica, Dinamo Zagreb takımında Orsic'le 2 sezon çalışmıştı. Hırvat yıldız 4 sezon üst üste Hırvat Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, Dinamo Zagreb ekibinde çıktığı toplam 214 maçta 91 gol, 40 asistlik muazzam bir hücum katkısı gösterdi.

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