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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bayram mesajında, "Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, camiamıza; sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 10:29
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yayımladığı mesajda yeni sezonun kendileri için önemli başarılarla geçmesini temenni ederken, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Doğan, kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, insanlar arasında sevgi ve saygı bağını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

"Takımımızın yeni sezona en hazır ve eksiksiz şekilde girebilmesi için sizlerden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullanan Doğan, şunları kaydetti:

Hedefimiz hep zirvede olup, taraftarlarımıza muhteşem hikayeler yaşatacağımız bir sezon geçirmektir. Bizler bu çalışmaları yaparken, siz değerli taraftarlarımızdan da bir ricada bulunmak istiyorum. TS Club'lardan yeni sezon formalarımızdan alarak bayramı hep beraber bordo-maviye boyayalım. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, camiamıza; sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum.

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