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Trezeguet şov yaptı

Mısırlı yıldız Milli Takım'da coştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 07:20
Trezeguet şov yaptı

Bordo-mavili takımda gösterdiği çıkışını, Mısır'da da sürdüren Trezeguet önceki akşam ülkesinin Güney Sudan'ı 3-0 yendiği maça kaptan olarak çıktı. 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gine ile oynanan maçta da 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Nenad Bjelica arayıp, tebrik etti.

KİRALIKLAR GELECEK
Bordo-mavili takımın geçen sezon farklı takımlara kiralık yolladığı oyuncuların çoğu kampa katılacak. Suudi kulüplerine kiralanan Djaniny ve Flavio'nun yanı sıra Kasımpaşa'ya kiralanan Koita, Polonya'ya giden Enis Destan, takımın yurt dışında yapılacak olan kamp programına dahil edilecek. Enis Destan haricindeki oyuncular gelecek sezon takımda düşünülmüyor.

BOZOK HEYECANLI
Nenad Bjelica'nın gelmesiyle birlikte Umut Bozok'un da hem morali hem performansı yükselmişti. Milli Takım kadrosunda yer alan 26 yaşındaki forveti şimdiden gelecek yılın heyecanı sardı. Süper Lig'de gol krallığına ulaşmış olan Umut Bozok önümüzdeki sezon Hırvat teknik adam yönetiminde daha fazla süre bulmayı ve ağları havalandırmayı hedefliyor.

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