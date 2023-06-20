Schindler tamam

Ligin yenisi Yılport Samsunspor, Köln'le sözleşmesi biten Kingsley Schindler'le anlaştı. Ganalı sağ orta sahayı 27 Mayıs'ta Köln-B.Münih maçında izleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu transfer için olumlu rapor verirken, hemen harekete geçen yönetim anlaşmayı yaptı. Geçen sezon 1 gol kaydetti.
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Kırmızı - Şimşekler bu arada kaleci transferini açıkladı. Galatasaray ile yollarını ayıran 27 yaşında, 1.87 boyundaki Okan Kocuk, Samsunspor ile 3 yıllık imzayı attı. Karadeniz devi bu imzayı bir video ile duyurdu. Kingsley Schindler'in de ksa süre içinde açıklanması bekleniyor.