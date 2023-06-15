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Tekke’den mesaj

İstanbulspor Teknik Direktörü ve Trabzonspor'un efsane ismi Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerindeki hedeflerine dair konuştu. Bir Youtube kanalına konuk olan Fatih Tekke, teknik direktör olarak hedefinin Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi finali oynamak olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Tekke’den mesaj

İstanbulspor Teknik Direktörü ve Trabzonspor'un efsane ismi Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerindeki hedeflerine dair konuştu. Bir Youtube kanalına konuk olan Fatih Tekke, teknik direktör olarak hedefinin Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi finali oynamak olduğunu söyledi.

TECRÜBEM YETER

Tecrübesiz olduğu yönündeki söylemlerle ilgili Fatih Tekke şunları söyledi: "Erken diyorlar. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Kimse kusura bakmasın. Topu biliyorsunuz ama futbolu bilmiyorsunuz. Trabzonspor'da başlamak kolay, sonrası zor. Benim de bazı isteklerim olacak."

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