Trabzonspor'un 5-1'lik Alanyaspor galibiyeti taraftarın yüzünü güldürürken, Marek Hamsik'in Akyazı'daki son maçına çıkması da camiayı hüzne boğdu. Futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Slovak oyuncu, bordo-mavili forma ile evindeki son dansını gözyaşlarıyla yaptı. Süper Lig'deki ilk penaltı golünü Alanyaspor kalesine gönderen futbolcu, gözyaşlarını tutamadı. 61'inci dakikada skorboard'da yansıtılan 'The last dance' yazısı ve tribünlerde açılan Trabzonspor forması silueti eşliğinde çıkan yıldız oyuncu, alkışlar ve gözyaşlarıyla kenara geldi.
FORMASI MÜZEDE
Futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'in Alanyaspor maçında giydiği forma, Şamil Ekinci Müzesi'nde yerini aldı. Trabzonspor kulübünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda, Hamsik'in Alanyaspor maçında giydiği ve imzaladığı forması, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı. "Grande'nin imzalı forması en değerlilerimiz arasında, müzemizde" başlığıyla yapılan paylaşımda, imzalı formanın müze için özel olarak hazırlanıp duvara asılması görüntülerine yer verildi.