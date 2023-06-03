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Trabzonspor 5-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabakayı 5-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Trezeguet, penaltıdan Marek Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Umut Güneş'ten geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 20:55 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 20:57
Trabzonspor 5-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Müsabakayı 5-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Trezeguet, penaltıdan Marek Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Umut Güneş'ten geldi.

ALANYASPOR 10 KİŞİ KALDI!
Akdeniz ekibinde Fatih Aksoy 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 57'ye yükseltti. Alanyaspor ise 41 puanda kaldı.

BJELICA YÖNETİMİNDE BİR İLK!
Trabzonspor, Alanyaspor'u mağlup ederek bu sezon ilk defa 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da 5-1 kazanarak bu sezon bir ilki yaşadı.

MAREK HAMSIK VEDA ETTİ!
Bordo-mavililerin Slovak yıldızı Marek Hamsik, futbolculuk kariyerindeki son maçına Alanyaspor karşısında çıktı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Marek Hamsik, 61. dakikada alkışlarla oyundan çıkarken, yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

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