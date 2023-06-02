Trabzonspor'da Colombatto sesleri!

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın verdiği rapor doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere öncelik veriyor.

Yunanistan'ın Panathinakos takımında forma giyen Dimitros Kourbelis'i transfer eden Fırtına, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Arjantinli orta saha oyuncusu Santiago Colombatto'yu listesine aldı.

Leon'un sezon başında Famalicao'ya kiraladığı 26 yaşındaki Arjantinli, Meksika ekibine geri dönecek. Portekiz temsilcisinde 43 resmi maçta forma giyen 5 gol, 7 asistlik skor katkısı gösteren Colombatto, orta sahanın merkezinde defansa dönük görev yapsa da skor katkısıyla da öne çıkıyor. 1.80 boyundaki 6 numaranın bonservisini Famalicao kulübünün alma şansı var. Tangocu, mücadeleci kimliğiyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Colombatto'nun maddi şartlarına göre hamle yapacak.