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Trabzonspor'un yeni transferi Kourbelis İstanbul'da!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 10:21 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 10:35
Trabzonspor'un yeni transferi Kourbelis İstanbul'da!

Fırtına'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

DIMITRIOS KOURBELIS KİMDİR?

2 Kasım 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Tripolis'te başladı. 2017'de Panathinaikos'a transfer oldu. Sözleşmesi sona eren Kourbelis, Trabzonspor'la anlaştı. 1.81 cm boyundaki Kourbelis, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Stoper ve merkez orta saha olarak da oynayabiliyor. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kourbelis, çıktığı 30 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

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