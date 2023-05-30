Trabzonspor'da golcü operasyonu Vaclac Jurecka'ya teklif iletildi

Karadeniz devinin yönetimi, dış transferde yoğun mesai harcıyor. Bruno Petkovic, Trabzonspor'un golcü listesinde öncelikli isimlerden olsa da Dinamo Zagreb'in yüksek bonservis talebi nedeniyle yönetim frene bastı. Fırtına, 1 yıl kontratı kalan ve takımdan ayrılmak isteyen Petkovic konusunda en fazla 2 milyon euro ödeyebileceğini belirtirken, Hırvat ekibi 4 milyon euro'nun altına inmiyor. Alternatif oyunculara yönelen yönetim, Vaclav Jurecka için nabız yoklayacak. Slavia Prag'ın 28 yaşındaki santrforu, Çek ekibinde bu sezon çıktığı 35 maçta 26 kez gol sevinci yaşadı, 5 de asist yaptı. Sezon başında Slovacko'dan Slavia Prag'a transfer olan 1.82 boyundaki futbolcu, Çek Ligi'ndeki ilk yılında farkını gösterdi. Başarılı oyuncunun kulübü ile 2025'e kadar mukavelesi var.