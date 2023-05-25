TRABZONSPOR HABERLERİ - Golcü stoper Bartra! O isimleri geçti

Spor Toto Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra, golleriyle de takımına katkı sağladı. Sezon başında transfer edilen İspanyol savunma oyuncusu, bordo-mavili takımın sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendiği ve deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki Bartra, takımının ligin 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maçta da rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.

ÖNEMLİ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Bartra, 3 gol atan Yusuf Yazıcı, ikişer gol kaydeden Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik ile 1 golde kalan Edin Visca gibi oyunculardan daha çok takımına katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, beşer gol atan santrforları Umut Bozok ve Maxi Gomez gibi oyuncuların da 1 gol gerisinde yer aldı.

BARTRA 6. EN FAZLA GOL ATAN İSİM

Bartra, Trabzonspor'da gol sayısında 6. en fazla gol atan isim konumunda yer alıyor. Sol kanatta görev yapan Trezeguet 10 gol ile en golcü oyuncu olurken, orta sahada forma giyen Bakasetas 6 gol ile bu futbolcuyu takip etti. Bir başka orta saha oyuncusu Enis Bardhi'nin yanı sıra santrforlar Umut Bozuk ve Maxi Gomez de beşer gol attı.

SANTRFORLAR 10 STOPERLER 6 GOL KAYDETTİ

Trabzonspor'da santrfor oyuncuları Umut Bozok ve Maxi Gomez toplam 10 gol atarken stoperde görev alan futbolcular 6 gol kaydetti. Bartra fileleri 4 kez havalandırarak savunmanın en golcü oyuncusu olurken Stefano Denswil ve takımdan ayrılan Vitor Hugo da birer kez bu sevinci yaşadı.