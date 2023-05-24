Percy Tau’ya büyük onur

Fırtına'nın kadrosuna katmayı planladığı Percy Tau başarılı bir sezon geçiriyor. Mısır’da El Ahly’deki yıldız sağ açık, ‘Afrika’nın en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Güney Afrikalı futbolcu bu sezon 26 maçta 7 defa fileleri sarstı. 5 de asist katkısı sağladı.
Fırtına'nın kadrosuna katmayı planladığı Percy Tau başarılı bir sezon geçiriyor. Mısır'da El Ahly'deki yıldız sağ açık, 'Afrika'nın en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Güney Afrikalı futbolcu bu sezon 26 maçta 7 defa fileleri sarstı. 5 de asist katkısı sağladı.