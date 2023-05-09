TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da ilk hedef: Mislav Oršić

Fırtına, transferde hareketli zamanlar yaşamaya başladı.

61saat'in haberine göre; Başkan Ertuğrul Doğan, MKE Ankaragücü galibiyetinin hemen ardından yurt dışı seferlerine çıkmaya başlıyor. Doğan'ın ilk hedefi Orsic transferini bitirmek olacak. Bu doğrultuda İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'da forma giyen Mislav Oršić için İngiliz ekibinden izin çıktı. Başkan Doğan, Orsic ve menajeriyle görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Teknik adam Bjelica, Southampton'da kadro dışı kalan ve kendisiyle çalışırken performansı zirve yapan Orsic'in transferinde ısrarcı olduğu öğrenilirken Trabzonspor'un oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Trabzonspor'un listesinde ayrıca 5'e yakın hücum oyuncusu bulunuyor. Trabzonspor ayrıca bek oyuncuları, 2 stoper, 2 orta saha ve 2 forvet oyuncusu transferi planlıyor.