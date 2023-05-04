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Trabzonspor'da Bakasetas'ın cezası açıklandı! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika spor haberi: PFDK, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas hakkında kararını verdi. Konyaspor maçında kırmızı kart gören Yunan futbolcuya 2 maç men cezası verildi. Bakasetas, Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 20:03 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 20:16
Trabzonspor'da Bakasetas'ın cezası açıklandı! Fenerbahçe derbisinde...

Trabzonspor'un Konyaspor ile karşı karşıya geldiği müsabakada kırmızı kart gören Bakasetas'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Yunan yıldız, 2 müsabakadan men cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ANASTASIOS BAKASETAS'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.

Bakasetas, Trabzonspor'un Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

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