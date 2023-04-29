TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da büyük operasyon! Hedef 25 milyon euro

Karadeniz devinin yeni yönetimi, kulübün maddi anlamda yönetilebilmesi adına önemli adımlar atıyor. Trabzonspor'un gelecek sezon için maaş bütçesini 40 milyon euro'dan 25 milyon euro seviyelerine çekme kararı almasından sonra ayrılık süreci devam ediyor. İlk olarak Fildişili sol kanat Kouassi ve Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny ayrılmış, ardından da Brezilyalı stoper Hugo, Brezilya'ya transfer olmuştu. Son olarak sağ bek Peres'in de sözleşmesinin feshedilmesinden sonra takımın maaş yükü 31 milyon euro seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

LARSEN, BARTRA VE GOMEZ



Bu maaş yükünü daha da aşağı çekmek ve gelecek sezon için yapılacak transferler için bütçede yer açmak isteyen bordo-mavili yönetimin elini sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Marek Hamsik ile kiralık mukaveleleri sona erecek Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar da rahatlatacak. Bu 4 oyuncunun da ayrılması durumunda bütçe 25 milyon euro seviyesine düşecek. Bu isimlere Danimarkalı sağ bek Larsen'in de eklenebileceği, İspanyol stoper Bartra ile Uruguaylı forvet Gomez'e gelecek tekliflerinde değerlendirilebileceği belirtildi



TEŞEKKÜRLER PERES



Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. 2020-21 sezonunda transfer edilen 33 yaşındaki Brezilyalı sağ beke Asbaşkan Zeyyat Kafkas teşekkür plaketi takdim etti. Peres, Fırtına ile 46 maça çıktı, 1 gol attı.