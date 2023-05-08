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TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:50
TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'dae beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Mujakic, Fıratcan, Atakan, Hanousek, Diack, Zahid, Taylan, Anastasios, Ali Sowe

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