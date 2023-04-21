Sivasspor'un Fırtına keyfi

Trabzonspor dün Sivasspor'a 4-1 yenilerek kötü gidişatını devam ettirdi. Bu sezon hedeflerinden kopmanın sıkıntısını çeken bordo-mavili takım, yeni hocası Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçını kaybetti. 51 yaşındaki hocanın 90 dakika boyunca heyecanlı oluşu ve zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü. Fırtına, Markovic'le öne geçse de bunu koruyamadı.



2019'DAN SONRA İLK

Saiz'in biri penaltıdan iki, Erdoğan ve Caicedo'nun golleriyle farka koşan Yiğido, evindeki iyi gidişatını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım iç sahada son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2019'dan sonra Trabzonspor'u ilk kez yenen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri çok kritik bir galibiyet aldı. 29. maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.



Larsen'den iyi haber: Kafa travması yok

22. dakikada Hakan'ın kramponu yüzüne gelen Larsen, kanlar içinde yerde kaldı. Hemen kafa travması şüphesi ile ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede çekilen tomografi sonucunda Larsen'in herhangi bir riskli durumunun olmadığı tespit edildi ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kadroyu değiştirdi

Fırtına'da sakatlıkları bulunan Dorukhan, Serkan, Visca ve Trezeguet ile kart cezalısı Bakasetas ve Gbamin, Sivasspor maçında forma giyemedi. Bjelica ilk 11'de önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Stoperde Denswil'in yerine Bartra, orta sahada Peres'in yerine Doğucan, kanatta Abdülkadir'in yerine Yusuf ve orta sahada Bakasetas'ın yerine Bardhi görev yaptı.



Bartra 11'e döndü

Karadeniz devinin stoperi Marc Bartra, teknik direktör İhsan Gündüz Derelioğlu'nun vekaleten görevde olduğu iki maçlık sürede yedek kulübesine çekilmişti. Dünkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Denswil'in hafif ağrılarının bulunması nedeniyle yeni teknik direktör Bjelica, Bartra'yı Sivasspor maçında 11'de değerlendirdi.



SKANDAL KARAR

Maçın 22. dakikasında hakem Bahattin Şimşek skandalı yaşandı. Sivas'ın kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda topu Uğurcan çizgiden çıkardı. Dönen topa hareketlenen Hakan Arslan, Larsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Larsen'e kırmızı kart gösterirken Sivasspor lehine de penaltı kararı verdi. Ancak hakem ilk anda Hakan'ın Larsen'e attığı dirseği es geçerek skandala imza attı. Ayrıca düşerken Hakan'ın kramponu Larsen'in yüzünü parçaladı. Kanlar içinde yerde kalan Danimarkalı sağ bek hastaneye kaldırıldı.