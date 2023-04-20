Trabzonspor'da Lazar Markovic Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo mavililerde Lazar Markovic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Maça iyi başladık. Sonrasında gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor bir maç oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir.

Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar.