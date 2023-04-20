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Trabzonspor'da Lazar Markovic Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo mavilielrde Lazar Markovic dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 22:55
Trabzonspor'da Lazar Markovic Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo mavililerde Lazar Markovic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Maça iyi başladık. Sonrasında gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor bir maç oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir.

Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar.

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