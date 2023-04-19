Maliyeti 3 milyon 300 bin Euro

Tarih yazdı
Bjelica 20 Ağustos 1971'de Osijek-Hırvatistan'da doğdu. 2010-13'te Wolfsberger, 2013- 14'te Austria Wien 2014-15'te Serie B'de Spezia Calcio, 2016- 18'de Lech Poznan, 2018-20'de Dinamo Zagreb ve son olarak 2020-22'de Osijek'i çalıştırdı. Bjelica, 2019-20'de 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekmiştir.
Fener'i yendi
BJELICA, 2018-19'da F.Bahçe ile Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Dinamo Zagreb'in başındaydı. Takımı, ilk maçta iç sahada Fener'i 4-1 yenmiş, İstanbul'dan da 0-0'lık beraberlik çıkarmış ve grubu yenilgisiz lider olarak tamamlamıştı.