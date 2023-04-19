Haberler Trabzonspor Maliyeti 3 milyon 300 bin Euro

Maliyeti 3 milyon 300 bin Euro

Bu sezon 100 bin euro alacak Bjelica’ya, ardından her sezon için 1 milyon 600’er bin euro ödenecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Maliyeti 3 milyon 300 bin Euro
Trabzonspor Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, anlaşma kapsamında bu sezonun kalan bölümü için Hırvat teknik direktöre 100 bin euro ödeyecek. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre 2022-23 sezonu için 100 bin euro, 2023-24 sezonu için 1 milyon 600 bin euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon 600 bin euro ücret ödenecektir."

Tarih yazdı

Bjelica 20 Ağustos 1971'de Osijek-Hırvatistan'da doğdu. 2010-13'te Wolfsberger, 2013- 14'te Austria Wien 2014-15'te Serie B'de Spezia Calcio, 2016- 18'de Lech Poznan, 2018-20'de Dinamo Zagreb ve son olarak 2020-22'de Osijek'i çalıştırdı. Bjelica, 2019-20'de 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekmiştir.

Fener'i yendi

BJELICA, 2018-19'da F.Bahçe ile Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Dinamo Zagreb'in başındaydı. Takımı, ilk maçta iç sahada Fener'i 4-1 yenmiş, İstanbul'dan da 0-0'lık beraberlik çıkarmış ve grubu yenilgisiz lider olarak tamamlamıştı.

DİĞER
Son dakika: Alanyaspor-G.Saray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan olay yorum! "Siz hiç gelmeyin, biz 3 puanı verelim"
'Aslan' yenge: Muslera’nın eşi Patricia Callero'dan duygulandıran hareket!
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Arda Güler konusunda flaş gelişme! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nenad Bjelica Trabzon'a geldi!
Trabzonspor Bjelica'yı resmen açıkladı!
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Manisa TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 19 Nisan
Manisa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 19 Nisan
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hagi'den sonra G.Saray'a gelmiş en özel oyuncu" "Hagi'den sonra G.Saray'a gelmiş en özel oyuncu" 08:11
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:58
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 00:58
Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! 00:58
Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! 00:58
Giroud Milan'ı yarı finale taşıdı! Giroud Milan'ı yarı finale taşıdı! 00:58
Daha Eski
Real Madrid yarı finalde! Real Madrid yarı finalde! 00:58
G.Saray Alanya'da kazandı! G.Saray Alanya'da kazandı! 00:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:58
Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi 00:58
Maçta penaltı kararı çıktı! İşte o müdahale Maçta penaltı kararı çıktı! İşte o müdahale 00:58
PFDK kararları açıkladı! F.Bahçe... PFDK kararları açıkladı! F.Bahçe... 00:58