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Trabzonspor ile ASKF işbirliği

Trabzonspor, Trabzon'da sporun geliştirilmesi için Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor ile ASKF işbirliği
Trabzonspor, Trabzon'da sporun geliştirilmesi için Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile iş birliği protokolü imzaladı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, ASKF Başkanı Cahit Erdem ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda bir komite kurularak işbirliğinin yaygınlaştırılması kararlaştırıldı

5 SENENİN EN KÖTÜSÜ

LİGDE 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 44 puan elde ederek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan bordo-mavililer, son yılların en az puan topladığı dönemini yaşıyor. Trabzonspor, 27. haftalar itibarıyla söz konusu 5 sezonda 2 kez 1. sırayı, 2 kez 4. sırayı alırken, bu sezon 6. sırada kaldı.
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