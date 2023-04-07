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Eski Trabzonlu Oscar Cardozo ölümden döndü

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Cardozo ülkesi Paraguay'da bir trafik kazasına karıştı. 39 yaşındaki oyuncu, Toyota marka aracıyla bir Mercedes'e çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından Cardozo'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cardozo, 2014 yılında 5 milyon euro bedelle Benfica'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
Eski Trabzonlu Oscar Cardozo ölümden döndü
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Cardozo ülkesi Paraguay'da bir trafik kazasına karıştı. 39 yaşındaki oyuncu, Toyota marka aracıyla bir Mercedes'e çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından Cardozo'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cardozo, 2014 yılında 5 milyon euro bedelle Benfica'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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