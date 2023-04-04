Trabzonspor'un eski Paraguaylı yıldızı Oscar Cardozo gollerine devam ediyor!

Trabzonspor'un Paraguaylı eski yıldızı Cardozo, 40 yaşında attığı gollerle gündeme gelmeye devam ediyor. Futbol hayatına ülkesinin Libertad takımında devam eden Cardozo, maçın ilk 45 dakikasında 4 gol kaydetti.

Lider Libertad, 3. Sıradaki Cerro'yu ilk yarıda bulduğu 4 golle, 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçta ilk golü 2. Dakikada atan Cardozo, ardından 12, 45 ve uzatma dakikalarında birer gol daha atmayı başardı. Maçta 5. Golü ise Alexander Barboza 19 dakikada kaydetti.

68 dakika sahada kalan Cardozo, dün akşam attığı 4 golle birlikte ligdeki gol sayısını 5'e çıkarmış oldu. Cardozo'nun ayrıca 2'de asisti bulunuyor.

PENALTISI GÜNDEM OLDU

61 saat'te yer alan habere göre, Cardozo'nun dün akşam özellikle kullanıdğı penaltı da gündem oldu. Topa sert bir şekilde vuran ve kalecinin ne olduğunu anlamadığı anların görüntüsü Türk Kullanıcılar tarafından beğeni yağmurun tutuldu. Hatta kimi kullanıcılar, sert topun kaleciye değmesi halinde parmaklarını kırabileceği ya da kötü bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade etmesi dikkat çekti.

Kimi kullanıcılar, "İyiki kaleciye değmedi" yorumunda bulunmaları da göze çarptı.

40 yaşında hala üst düzey performans sergileyen Cardozo'nun daha ne kadar futbola devam edeceği herkesçe merak konusu…

