Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçı merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor - Kayserispor maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Trabzonspor'da 5 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 14:06 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 14:20
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? TS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Arif, Carole, Gökhan, Kemen, Uzodimma, Emrah, Cardos, Mane, Thiam

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Gönül Dağı’nın Mihriban’ı Hande Nur Tekin: Safım, beni çok kandırırlar!
Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu
Kontratı derbide uzayabilir! Flaş detay
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu!
Yeni Fırtına sahnede! İşte Kayseri maçı 11'i
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RB Leipzig - Mainz 05 maçı saat kaçta? RB Leipzig - Mainz 05 maçı saat kaçta? 14:19
Roger Schmidt imzayı attı! Roger Schmidt imzayı attı! 14:18
Juventus - Hellas Verona maçı saat kaçta? Juventus - Hellas Verona maçı saat kaçta? 14:15
Inter - Fiorentina maçı saat kaçta? Inter - Fiorentina maçı saat kaçta? 14:12
Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta? Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta? 14:09
Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! 14:04
Daha Eski
Elche - Barcelona maçı saat kaçta? Elche - Barcelona maçı saat kaçta? 13:59
Türk hakemlere 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev! Türk hakemlere 2023 FIBA Dünya Kupası'nda görev! 13:58
Cadiz - Sevilla maçı saat kaçta? Cadiz - Sevilla maçı saat kaçta? 13:56
Athletic Bilbao - Getafe maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Getafe maçı saat kaçta? 13:54
Manchester City-Liverpool | CANLI Manchester City-Liverpool | CANLI 13:51
Girona - Espanyol maçı saat kaçta? Girona - Espanyol maçı saat kaçta? 13:49