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Kupa daha önemli

Fırtına’nın yeni teknik direktörü Orhan Ak, dün idman öncesi konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Kupa daha önemli

Fırtına'nın yeni teknik direktörü Orhan Ak, dün idman öncesi konuştu.

Ak, "Adana Demirspor maçı ile başlayan süreç, özellikle başkanımızın bize güvenmesi, bizi mutlu etti. İnşallah olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu sezonu birlikte tamamlayacağız" dedi. Ak şöyle devam etti: "Ligde istediğimiz yerde değiliz. Ama 11 maçta 33 puan ortada, her maçı kazanacak kapasitemiz var. Yeter ki o birlikteliği, saha içindeki beraber hareket eden, coşkulu bir takım oluşturalım. O zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Bizim için daha net hedef olan salı günü deplasmanda oynayacağımız A.Gücü kupa maçı. Bizim için daha önemli."

Teknik ekibe 1 kişi daha

Ak: "Şu an dün itibariyle ekibimiz başladı. Hepsi Türkiye'de ciddi anlamda kendini kanıtlamış değerli isimler. Özellikle, burada Fatih Terim ve Aykut Kocaman'a teşekkür ederim. Yardımcı oldular. Şu an sadece 1 kişi daha dahil olabilir. Onun dışında gayet kaliteli bir ekibimiz var. Oyuncularımıza, ekibimize güveniyoruz."

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