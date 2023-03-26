Haberler Trabzonspor Ekuban'dan 100 bin euro

Ekuban'dan 100 bin euro

Karadeniz kulübünden 10 Ağustos 2021 tarihinde İtalyan ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban içen gereken rakamların ödenmemesiyle ilgili kulüp dava açmıştı. CAS'da yapılan görüşmeler sonucunda Genoa kulübünün Trabzonspor'a 100 bin Euro ödemesine karar verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Ekuban'dan 100 bin euro
Karadeniz kulübünden 10 Ağustos 2021 tarihinde İtalyan ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban içen gereken rakamların ödenmemesiyle ilgili kulüp dava açmıştı. CAS'da yapılan görüşmeler sonucunda Genoa kulübünün Trabzonspor'a 100 bin Euro ödemesine karar verildi.
DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Stefan Kuntz'a bomba sözler! "Önceden vardı artık şansı yok..."
Bestemsu Özdemir'in panik gecesi! Gizemli bir beyefendiyle önce sarıldılar sonra kaçtılar
F.Bahçe'de Valencia telaşı!
F.Bahçe'de biletler kesiliyor! 2'si kesin 8'i belirsiz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da yeni dönem başlıyor!
Trabzonspor'a 10 menajerden dava!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 26 Mart 2023
Tuzla TOKİ canlı yayın izle 26 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de biletler kesiliyor! 2'si kesin 8'i belirsiz F.Bahçe'de biletler kesiliyor! 2'si kesin 8'i belirsiz 01:07
Stefan Kuntz: Oyundan memnun kalmadım! Stefan Kuntz: Oyundan memnun kalmadım! 01:07
A Milli Takım galibiyetle başladı! A Milli Takım galibiyetle başladı! 01:07
F.Bahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu... F.Bahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu... 01:07
Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim 01:07
Çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla yetişmedi" Çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla yetişmedi" 01:07
Daha Eski
Şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı Şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı 01:07
1 yıldır izleniyordu! F.Bahçe'ye joker 1 yıldır izleniyordu! F.Bahçe'ye joker 01:07
Onay verildi! F.Bahçe'yi yıkan yıldız G.Saray'a Onay verildi! F.Bahçe'yi yıkan yıldız G.Saray'a 01:07
Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor 01:07
G.Saray'ın çilek transferini Mesut mu engelledi? İşte o iddia G.Saray'ın çilek transferini Mesut mu engelledi? İşte o iddia 01:07
F.Bahçe'nin golcüsü Premier Lig'den! Görüşmeler başladı F.Bahçe'nin golcüsü Premier Lig'den! Görüşmeler başladı 01:07