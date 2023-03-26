Ekuban'dan 100 bin euro

Karadeniz kulübünden 10 Ağustos 2021 tarihinde İtalyan ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban içen gereken rakamların ödenmemesiyle ilgili kulüp dava açmıştı. CAS'da yapılan görüşmeler sonucunda Genoa kulübünün Trabzonspor'a 100 bin Euro ödemesine karar verildi.
Karadenizkulübünden 10 Ağustos 2021 tarihinde İtalyan ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban içen gereken rakamların ödenmemesiyle ilgili kulüp dava açmıştı. CAS'da yapılan görüşmeler sonucunda Genoa kulübünün Trabzonspor'a 100 bin Euro ödemesine karar verildi.