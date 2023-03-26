1461 Trabzon’un maçı doldu taştı

Trabzon'da dün kongre kadar 1461 Trabzon'un maçının heyecanı da vardı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada 1461 Trabzon evinde aynı puana sahip Ankara Demirspor'u konuk etti. Maçı başkan adayı Ertuğrul Doğan dışında Ortahisar Beledile Başkanı Ahmet Metin Genç, TFF Trabzon Bölge Sorumlusu Hamdi Aslan ve bordo-mavili kulübün eski hocası Hüseyin Çimşir de takip etti.
Trabzon'dadün kongre kadar 1461 Trabzon'un maçının heyecanı da vardı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada 1461 Trabzon evinde aynı puana sahip Ankara Demirspor'u konuk etti. Maçı başkan adayı Ertuğrul Doğan dışında Ortahisar Beledile Başkanı Ahmet Metin Genç, TFF Trabzon Bölge Sorumlusu Hamdi Aslan ve bordo-mavili kulübün eski hocası Hüseyin Çimşir de takip etti.