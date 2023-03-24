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Sola Markovic

Sakatlıktan yeni dönen Visca ve Hamsik, 2 haftalık periyotta tam anlamıyla fiziksel eksiklerini kapatacak. Bakasetas da hazır olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Sola Markovic
Adana Demir maçında ilk kez forma giyen yeni transfer Lazar Markovic, Kayseri maçında sol kanatta yer alacak. Trezeguet'nin sakatlığının uzun sürmesi, Sırp yıldıza yaradı.

İSTİKRAR SORUNU

Fırtına, ligde geride kalan 24 maçın birçoğunda farklı 11'lerle sahaya çıktı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon yakaladığı kadro istikrarını ise bu sezon geride kalan bölümde yakalayamadı. Transfer nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve yeni arayışlar Karadeniz devinde kadro istikrarının önüne geçti.

OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ilk iki haftayı kayıpsız geçmişti. Andreas Cornelius'un ani ayrılığı, Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik'in sakatlıklarıyla devam eden süreç, olumsuzluk oluşturmuştu. Yeni transferlerin uyumsuzluğu sonrasında Karadeniz devi lig yarışından erken koptu.

UMUT PATLAYACAK

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 20 golle kral olan Umut Bozok, Trabzonspor'da beklentinin uzağında kaldı. Süper Lig'de 3, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er gol atan 26 yaşındaki oyuncunun Karadeniz devine maliyeti 40 milyon TL'yi buluyor. 1.78 boyundaki forvet, "Artık gollerimi sıralamak istiyorum" dedi.
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