Önce mali yapı

Başkan Ertuğrul Doğan'ın tek listeyle gireceği seçimler 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak. Liste çalışmalarına son dokunuşlarını gerçekleştiren Doğan'ın ilk hedefi kulübü ekonomik olarak rahatlatarak oyuncuların kafasını sadece sahaya odaklamalarını sağlamak. Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi düzenli ödeme planını hayata geçirerek sürdürülebilir mali yapıya kavuşturmak. Şampiyonluk sonrası yapılan transferlerin bordo-mavili kulübün borç yükünü arttırması, oluşan mali tabloda Karadeniz devinin 4 yıllık planlamasından sapmasıyla yaşanan süreçte Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla kongre süreci başladı. Ardından Abdullah Avcı gitti.
18 MILYON EURO'YA ÇEKİLMELİ
Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, mali yapı ile ilgili konuştu. Ören, teknik kadro dışında prim dağıtılmaması gerektiğini belirterek, "Sezon başı borca borç bindirerek yapılan maliyeti çok yüksek 15 transferden yüksek bonservis bedel getirebilecek olan futbolcular gönderilmeli. Teknik kadro dışında prim dağıtılmamalı, her alanda tasarruf uygulamalıdırlar. Geleceğin iskeletini oluşturup, üst sıralara oynayacak düşük maliyetli, daha genç, daha dinamik bir kadro oluşturmalı. 41 milyon euro olan futbolcu bütçesini sürdürülebilir maaş bütçesi olmadığından, 18 milyon euro civarına indirmeli" dedi.