Trabzonspor-Adana Demirspor maçında kırmızı kart! Belhanda oyundan atıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 22. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, tartışma yaşayan Bruno Peres ile Younes Belhanda'ya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyardığı Karaoğlan daha sonra pozisyonu izleyerek Demirspor'un Faslı futbolcusu Belhanda'ya, rakibinin yüzüne doğru yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Tecrübeli oyuncu, böylece Süper Lig'deki 6. kırmızı kartını görmüş oldu.
Adana Demirspor mücadeleye 10 kişi devam ediyor.
İŞTE BELHANDA'NIN O MÜDAHALESİ
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.