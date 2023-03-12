Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Akyazı'da oynanan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının kabul edilmesinin ardından Orhan Ak takımın başında yer aldı. Ak yönetimindeki Fırtına, Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü Badou Ndiaye attı.



Bu sonuçla ligde 2 maç sonra kazanan bordo-mavililer puanını 41'e yükseltti. Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı.

BELHANDA KART REKORU KIRDI

Adana Demirspor'da ise, Peres'in yüzüne vuran Belhanda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında cezalı duruma düşen Belhanda, kariyerinin 13'üncü kırmızı kartını gördü. Süper Lig maçlarında 6 kez kırmızı kart gören Faslı oyuncu, Süper Lig'e transfer olduğu 2017-18 sezonundan bu yana ligde en fazla kırmızı kart gören futbolcu oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında, ceza yayı üzerinde topla bulunan Yusuf Yazıcı rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yusuf'un kalecinin soluna doğru vuruşunda top ağlara gitti: 1-0



24'üncü dakikada sağ kanattan ilerleyen Abdülkadir'in ceza sahasının içine sağdan kalenin soluna vuruşunda top direğe çarparak geri döndü.



41'inci dakikada sağ kanatta ilerleyen Ndiyae, ceza yayında bulunan Emre'ye geri pas verdi. Emre'nin kaleye doğru vuruşunda Uğurcan uzanarak topu ceza sahası dışına çıkardı. Ceza sahası içindeki Svensson'un kaleye doğru gönderdiği topu, kale önündeki Hugo kafa vuruşuyla dışarı çıkardı.



45+1'inci dakikada, Adana Demirspor'da sağ kanattan ilerleyen Svensson, topu geriye ceza yayı önündeki Badou Ndiyae'ye gönderdi. Badou Ndiyae'nin topa ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-1



57'nci dakikada rakip sahada sağ kanatta ilerleyen Peres, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Ceza sahası dışındaki Siopis'in sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı



77'nci dakikada Edin Visca'nın ceza sahasına ortaladığı köşe vuruşunda, yüksekten gelen topa havalanan Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1



80'inci dakikada Trabzonspor'da sol köşe gönderine yakın mesafede serbest vuruş kullanan Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1



90+3'üncü dakikada, Trabzonspor'un atağında solda bulunan Eren, topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Umut'un vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1



Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1 galibiyetiyle sona erdi





VISCA VE HAMSIK YENİDEN SAHADA

Trabzonspor'da köprücük kemiği kırıldığı için haftalardır sahalardan uzak kalan Visca ile sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giymeyen Marek Hamsik, Adana Demirspor maçında geri döndü. Takımın yıldız oyuncuları, maça yedek kulübesinde başladı.



Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sahalardan uzak kalan ve maçlarda az süre alan Marek Hamsik, müsabakanın ikinci yarısında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi. Yıldız oyuncu oyuna girerken taraftarlar alkışladı.



VISCA'NIN HARİKA DÖNÜŞÜ

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, 8 haftalık süren aradan sonra çıktığı ilk maçta performansıyla fark yarattı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Visca, Hugo'nun kaydettiği golün asistini yaptı ve sonrasında takımının üçüncü golünü kaydetti.



MARKOVIC İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un devre arasında Gaziantep FK'dan transfer ettiği ve kart cezası olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Hangikredi Ümraniyespor maçında yer almayan Lazar Markovic, Adana Demirspor maçına yedek kulübesinde başladı. Sağ kanat oyuncusu, maçın ikinci yarısında Doğucan'ın yerine oyuna girerek ilk kez bordo mavili formayı terletti.





