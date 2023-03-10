Futbolcular veda etti

Futbolcular, Abdullah Avcı'ya sosyal medyadan veda etti. Bartra, "Trabzon seni her zaman büyük bir sevgiyle anacak. Bu gülümseme ve pozitiflik ile size ve ekibinize her zaman en iyisini diliyorum" sözleriyle veda etti. Bakasetas da Avcı'ya, "İlk günden beri bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Birlikte zirveye çıktık" ifadesini kullandı.



GİDENLER DE UNUTMADI

Ayrılan ve kiralık gönderilen oyuncular da Abdullah Avcı'yı unutmadı. El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, "Unutulmayacaksın hocam" paylaşımı yaptı. Avcı'nın kiralık gönderdiği Abdulkadir Parmak, "Bir Trabzonspor taraftarı olarak bize yaşattığınız sevinçler için teşekkürler hocam" mesajını paylaştı. Nwakaeme de eski hocasına teşekkür etti.