Abdullah Avcı: Trabzonspor başımın üstünde

İstifa eden Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'ne veda ziyaretinde bulundu. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Avcı'ya şampiyonluğun simgesi haline gelen kasketin yer aldığı çerçeveyi hediye etti. Avcı, burada yaptığı açıklamada "Harika duygular yaşadık. Şöyle söyleyeyim; Trabzon şehrine ve Trabzonspor'a gelirken, 'böyle bir hikaye yazacaksın' deseler, buna kimse 'hemen böyle olacak' demezdi. Şükürler olsun, iyi niyetli ve samimi olursan, hayat sana bunun fırsatlarını veriyor. Böyle büyük camiada bunun örtüşmesi son derece mutluluk verici. Hayatımı ve varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguları karşılıklı yaşadığım büyük camiadaydım. Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması harika bir örnek'' dedi. Avcı, bir gazetecinin, "Bu güzel ayrılış, bir kapıyı açık bırakacak sanki" sözleri üzerine, "Trabzonspor'da kasket nasıl başımızın üstündeyse, Trabzonspor da benim başımın üstünde" yorumunu yaptı.



ENERJİSİ YÜKSEK ŞEHİR

"Bu yörenin insanıyız, duyguları çok yoğun yaşıyoruz ya dipte ya da tepede yaşıyoruz" diyen Avcı, "Bunu biraz dengelemeye çalıştım aslında. Zaman zaman dengeledik. Bu kulüp büyük ve enerjisi yüksek bir şehir. Böyle bir kulübün tarihinde müzesinde yer almak hedefimdi. O kasket ile orada kalmak ve bunu kaybetmemekti. Bütün derdim buydu. Onun için şükrediyorum" diye konuştu.



HEP BİRLİKTE BAŞARDIK

Avcı, kırılan rekorlarda da taraftarın, yönetimin, personelin, gazetecilerin, herkesin katkısı olduğunu belirterek, "Yabancılara söylerken, 'together' diyoruz. Hep beraber kazanıyor, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını, uzun süredir beklenen şampiyonluğu aldık" ifadelerini kullandı.