Haberler Trabzonspor Avcı'nın istifası manşetlerde

Avcı'nın istifası manşetlerde

Yerel gazeteler, Abdullah Avcı'nın istifasını sayfalarına taşıdı. Bordo-mavili takımın yarıştığı her kulvarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerde bulunan gazeteler, 'Trabzon'da Avcı dönemi sona erdi', 'Bu şehir seni unutmaz', 'Avcı'dan duygusal veda', 'İstifasını verdi, Trabzonspor'a sevdasını bu sözlerle anlattı: Parada gözüm yok' başlıklarıyla okurlarına duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Avcı'nın istifası manşetlerde
Yerel gazeteler, Abdullah Avcı'nın istifasını sayfalarına taşıdı. Bordo-mavili takımın yarıştığı her kulvarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerde bulunan gazeteler, 'Trabzon'da Avcı dönemi sona erdi', 'Bu şehir seni unutmaz', 'Avcı'dan duygusal veda', 'İstifasını verdi, Trabzonspor'a sevdasını bu sözlerle anlattı: Parada gözüm yok' başlıklarıyla okurlarına duyurdu.
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