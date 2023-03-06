Haberler Trabzonspor Doğan adaylığını açıklayacak

Doğan adaylığını açıklayacak

Trabzonspor’da Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı sonrası Asbaşkan Ertuğrul Doğan başkanlığa adaylığını açıklayacak. Doğan’ın yarın duyurması bekleniyor...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Doğan adaylığını açıklayacak
Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı kongre kararının ardından başkan adaylarının listelerini 18 Mart tarihine kadar Divan Başkanlık Kurulu'na sunması gerekiyor. Tüzük gereği Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından kulübe genel kurul sürecine kadar vekaleten başkanlık yapacak olan Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise ilk adaylığını açıklayan isim olacak. Yarın yüksek ihtimalle adaylığını resmi olarak duyuracak Ertuğrul Doğan'ın listesinin de büyük bir bölümünü oluşturduğu ve kısa süre içerisinde tam listesini Divan Kurulu'nu sunacağı belirtildi. Başka bir başkan adayının çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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