Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ümraniyespor maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ümraniyespor maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi istifa eden Ahmet Ağaoğlu hakkında konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 15:57
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ümraniyespor maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın sözleri;

Abdullah Avcı: "Sözleşmemiz başkan ve yöneticilerle ancak bağlı olduğumuz yer Trabzonspor. 30 aya doğru gidiyoruz. Geldiğimiz güne kadar, başkan ve yönetim çok önemli işler yaptılar. Belki bir gün biz de gideriz. Ancak bu süreçte insanlara iyi şeyler hatırlatmak istiyoruz."

"Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor tarihinde çok büyük işlere imza attı. İsimleri hep iyi şekilde anılacak. Kendisine, Ertuğrul Bey'e ve yönetim kuruluna teşekkür ederim"

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan son gün sürprizi! Bir yıldız daha...
Rota yeniden oluşturuluyor! 'Masa'dan kalkan Meral Akşener'e Fazıl Say'dan skandal 'dışkı' iması "Sifonu çek gitsin!" Meğer daha önce...
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Denswil açıklaması!
Trabzonspor - Ümraniyespor | CANLI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! 15:43
Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı 15:39
Augsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta? Augsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta? 14:37
Stuttgart - Bayern Münih maçı saat kaçta? Stuttgart - Bayern Münih maçı saat kaçta? 14:42
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu! 14:53
F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! 14:58
Daha Eski
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! İzleyecekler F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! İzleyecekler 14:07
Atalanta - Udinese maçı saat kaçta? Atalanta - Udinese maçı saat kaçta? 14:08
Fiorentina - Milan maçı saat kaçta? Fiorentina - Milan maçı saat kaçta? 14:13
Union Berlin - Köln maçı saat kaçta? Union Berlin - Köln maçı saat kaçta? 14:22
Malatya'da ayrılık! 4 isim gitti Malatya'da ayrılık! 4 isim gitti 14:24
Mainz 05 - Hoffenheim maçı saat kaçta? Mainz 05 - Hoffenheim maçı saat kaçta? 14:25