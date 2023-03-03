Trabzonspor'da kongre kararı

Trabzonspor, Olağanüstü Kongre'ye gidiyor... 5 yıldır başkanlık görevini yürüten Ahmet Ağaoğlu, yönetim içinden gelen, "Genel kurulu toplayalım" çağrılarını kabul etti. 9 ıslak imzanın tamamlanmasıyla kulüp 22 gün içerisinde kongreye gidecek... Olağanüstü kongreye gidilmesinin altındaki en önemli sebep kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı. Bu ay içinde futbolculara 250 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer bu sezona da ligde ve Avrupa'da büyük hedeflerle girdi. Kulüp tarihinin en yüksek maaş bütçeli (41 milyon euro) takımı kuruldu. Ancak lig yarışından erken kopan Fırtına, Avrupa'ya veda etti. Ekonomik sıkıntılar da ortaya çıkınca yönetim kendi içinde geleceğe yönelik durum değerlendirmesi yapma kararı aldı...

GÜVENOYU ALMA FİKRİ OLUŞTU

Salı günü gerçekleştirilen toplantıda bazı yöneticiler, sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik olarak da ciddi sorunlar yaşandığını öne sürerek kongreye gidilmesi fikrini ortaya attı... Ancak bu karar kesin hükme bağlanmamıştı. Dün aralarında bir değerlendirme daha yapan kurmaylar, Olağanüstü Kongre'ye gidilmesinin daha doğru olacağı fikrinde birleşti. Bu karar Başkan Ahmet Ağaoğlu'na iletildi.

AHMET AĞAOĞLU ONAY VERDi

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da, "O zaman gerekli olan 9 imzayı toplayın" demesi üzerine ıslak imzaların toplanması için harekete geçildi... İmzaların kısa süre içerisinde toplanması bekleniyor... Gerekli sayıda (en az 9) ıslak imzaya ulaşılmasının ardından kulübün resmi olarak Olağanüstü Genel Kurul'a gidileceğini duyurması bekleniyor... Ardından seçim ve adaylık süreci başlayacak...

BAŞKAN KARARSIZ, DOĞAN ADAYLIĞA HAZIR

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kongrede yeniden aday olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ağaoğlu'nun çok yorulduğunu söylediği, istifasını hazırladığı gelen haberler arasında. Kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor... Genel kanı ise, Ağaoğlu'nun bırakacağı ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın kulübü seçime kadar götürüp, genel kurulda da başkanlığa aday olacağı yönünde... Yunus Emre SEL

YASAL SÜREÇ ŞÖYLE İŞLİYOR

1- Trabzonspor'da mevcut yönetim kurulunun resmi olarak kongreye gidebilmesi için en az 9 yöneticinin ıslak imzası gerekiyor.

2- Gerekli olan ıslak imzalar toplanırsa, kulüp genel sekreteri bu imzaları Divan Başkanlığı'na sunuyor ve kulüp sitesinden de genel kurula gidileceğine dair resmi açıklama yapılıyor.

3- Resmi açıklama yapıldıktan sonra kongre süreci başlıyor. Kongre en yakın 15 gün içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Ancak 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek ilk kongrede üye çoğunluğu arandığı için seçimler genellikle 7 gün sonra yapılacak olan ikinci genel kurulda sonuçlanıyor. Ve yeni başkan 22 gün sonra görevine başlayabiliyor.

4- Kongre kararının alınmasının ardından kulüpte başkan olmak isteyen adaylar, 22 kişilik listelerini 15 günlük süre içerisinde Divan Başkanlık kuruluna sunmak ve adaylıkla ilgili süreci tamamlamak zorunda.

5- Olağanüstü Kongre kararının alınması ve mevcut başkanın bu süreç içerisinde istifasını sunması durumunda tüzük gereği kulübe kongreye kadar olan süreçte Asbaşkan, başkanlık yapıyor.

4 KUPA KAZANDI

* Karadeniz ekibinde ilk kez 8 Nisan 2018'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, 2 Aralık 2018'deki Olağan Genel Kurul'da 3 yıl süreyle göreve getirildi. 5 Aralık 2021'de tek listeyle girdiği seçimlerde üç yıllığına yeniden başkan seçildi...

* Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor; 174'ü Süper Lig'de olmak üzere 230 resmi maça çıktı. Ligdeki maçlarda 92 galibiyet, 52 beraberlik, 30 mağlubiyet yaşadı. Ahmet Ağaoğlu döneminde müzeye 4 kupa girdi. 3 farklı kupa kazanan Ağaoğlu 38 yıllık şampiyonluk özlemini bitirerek tarihe geçti.

* Bordo-mavililer, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında ilk olarak 2019- 20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı ve 10 sezonluk kupa hasretine de son verdi. TFF Süper Kupa'da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 2. kupayı kaldırdı.

* 2021-22'de ise bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 38 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı. Aynı sezon Beşiktaş'a (22), Fenerbahçe'ye (8) ve Galatasaray'a da (29) puan fark attı. Ağaoğlu, Süper Kupa'daki Sivasspor (4-0) galibiyeti ile başkanlığındaki 4. kupasını kazandı.

5 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor başkanlığı döneminde bir dönem Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yapan Ahmet Ağaoğlu, 1789 günlük görev süresinde 5 teknik adamla çalıştı... Göreve ilk başladığı 2017-18 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, 2018-19 sezonuna ise Ünal Karaman ile başladı... 17. hafta sonunda Karaman'la yollarını ayırıp, göreve yardımcısı Hüseyin Çimşir'i getirdi. 16 maç takımı yöneten Çimşir de başarısız olunca sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı.

45 YABANCI TRANSFER ETTİ

2020-21 sezonuna başladığı Newton'la da ligde 7 hafta sonunda yollar ayrıldı. Tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardında göreve teknik direktör Abdullah Avcı getirildi... Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Eddie Newton, TFF Süper Kupa (iki kez) ve şampiyonluk kupasını ise Abdullah Avcı yönetiminde kazandı. Bordo-mavili takım ayrıca Ahmet Ağaoğlu döneminde 45 yabancı oyuncu transfer etti.