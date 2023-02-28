Yeniler ne yaptı?

Fırtına, toplam 385 milyon TL harcadığı yeni oyunculardan istediği katkıyı alamadı. Bordo-mavili takımın yeni transferinin toplamda katkısı şöyle oldu: Trezeguet 7 gol, Gomez 6 gol, Bardhi 5 gol, Umut Bozok 4 gol, Bartra 3 gol, Yusuf Yazıcı 3 gol, Naci Ünüvar 3 gol, Doğucan 1 gol, Larsen 1 gol, 1 asist, Lahtimi gol ve asisti yok, Evren Eren Elmalı 1 asist, Gbamin gol ve asisti yok.
BAKA ÖZÜR DİLEDİ
BAKASETAS bu sezon 28 maçta 11 gol ve 10 asistle hücumda Trabzonspor'un lokomotifi konumunda. Basel maçında penaltı kaçıran Yunan maestro, arkadaşlarından özür diledi. Geçen sezon 43 karşılaşmada 9 gol, 8 asisti vardı. Kariyerinde ise en fazla golü 2019-20'de Alanya forması ile 43 maçta 14 gol, 7 asist ile (21 gole katkı) atan Baka bu dönem rekora koşuyor.