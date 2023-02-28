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En kötü dönemi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 3. sezonu içerisinde en fazla mağlubiyet aldığı dönemi yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
En kötü dönemi
Ligde Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan, Avrupa'da da 3 kupada elenen Fırtına, Avcı ile eski dönemlerinin uzağında kaldı. Bordo-mavili takım, 2020-21 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Avcı yönetiminde 116 karşılaşma oynarken; 64 galibiyet, 32 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşadı. Avcı ile 2020- 21'de 34 resmi maçta 3, 2021-22'de 47 maçta 6, bu sezon 35 maçta 11 yenilgi yaşadı.


DİPTEN AVRUPA'YA

2020-2021 sezonunun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçti. Avcı, ligde 17. sıradan devraldığı bordo-mavili takımı tırmanışa geçirerek 71 puanla ligi 4. sırada tamamlatarak Avrupa kupalarına taşıdı.
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