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Yaraları birlikte saralım

TFF’nin, ‘Depremin yaralarını sarmak için omuz omuza’ adıyla başlattığı kampanyaya Trabzonspor’un desteği sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Yaraları birlikte saralım
Bordo-mavili futbolcular kampanya için kameranın karşısına geçerek destek çağrısında bulundu. TFF'nin sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yaptığı yardımların görselleriyle birlikte paylaşılan videoda Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Siopis ve Bakasetas, açıklamalarda bulundu. Ömür, şöyle konuştu: "Ülkemiz dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşadı. Bölgede yaşayan milyonlarca insan evsiz kaldı. Geçici veya kalıcı barınmaya ihtiyacı var. Futbol ailesi olarak hepimiz omuz omuza verip iyilik için yarışalım."
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