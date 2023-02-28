Haberler Trabzonspor 50 milyon kasada

50 milyon kasada

Geçen yıl şampiyon oldu Avrupa'da başarı yok GENEL Kurul, Trabzonspor yönetimine, Uzungöl-1 Regülatörü ve HES projesi ile Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan arsaların satışı ve kullanılması konusunda yetki vermişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
50 milyon kasada
Yönetim, Uzungöl-1 Regülatörü ve HES projesi için ADV Elektrik üretim Ltd. Şti ile ortaklık anlaşması yaptı. Söz konusu firma bordo-mavili kulübe ortaklık bedeli olarak yaklaşık 50 milyon TL ödedi. ADV Elektrik ayrıca HES'in yapımını kendisi üstlenecek. Her yıl da kulübe belirli pay verecek.
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