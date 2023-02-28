Futbol ailesi 1 Mart'ta canlı yayında

Uğurcan Çakır, "Evsiz kalanlara beraber yuva kuralım kaybedecek hiç vakit yok" ifadelerini kullanırken, Larsen "Türkiye şu anda dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor" diyerek destek isted.
Denswil, "Etkilenen bölgedeki milyonlarca insan artık evsiz. Geçici ve kalıcı barınmaya ihtiyacı var. Futbol ailesi olarak omuz omuza olalım ve iyilik için yarışalım" dedi. Siopis, "Şimdi sıra sende. Evsiz kalan insanlar için barınakları birlikte inşa edelim" derken, Bakasetas, "Kaybedecek vaktimiz yok" sözleriyle destek verdi