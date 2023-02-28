Haberler Trabzonspor Futbol ailesi 1 Mart'ta canlı yayında

Futbol ailesi 1 Mart'ta canlı yayında

Uğurcan Çakır, "Evsiz kalanlara beraber yuva kuralım kaybedecek hiç vakit yok" ifadelerini kullanırken, Larsen "Türkiye şu anda dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor" diyerek destek isted.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Futbol ailesi 1 Mart'ta canlı yayında
Denswil, "Etkilenen bölgedeki milyonlarca insan artık evsiz. Geçici ve kalıcı barınmaya ihtiyacı var. Futbol ailesi olarak omuz omuza olalım ve iyilik için yarışalım" dedi. Siopis, "Şimdi sıra sende. Evsiz kalan insanlar için barınakları birlikte inşa edelim" derken, Bakasetas, "Kaybedecek vaktimiz yok" sözleriyle destek verdi
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