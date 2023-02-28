Taraftardan destek!

13 puan az topladı
BU sezon 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 6 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, rakip fileleri 34 kez sarsıp, ağlarında ise 29 gole engel olamadı. 38 puan toplayan Avcı'nın öğrencileri, şampiyonluk sezonunun 13 puan gerisinde kaldı.
Evinde bir başka
Bu sezon elde ettiği 38 puanın 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda kazandı. Geride kalan sezonda ise aynı dönemdeki 51 puanın 25'i Trabzon'da alınmıştı. Karadeniz devinin evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi ise devam ediyor.