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Taraftardan destek!

Bordo-mavili futbolseverler de sosyal medyadan Umut ve Gomez'in birlikte oynamaları yönünde talepte bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Taraftardan destek!
İkili bu sezon sadece ligin ilk yarısındaki Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında birlikte 11'de sahaya çıktı. Geçen sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut, bu dönem Süper Lig'de 4'ü 11'de olmak üzere toplam 14 kez forma giydi, 2 gol attı. Gomez ise 15'i ilk 11'de olmak üzere 16 maçta sahaya çıkıp, 4 gol attı.

13 puan az topladı

BU sezon 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 6 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, rakip fileleri 34 kez sarsıp, ağlarında ise 29 gole engel olamadı. 38 puan toplayan Avcı'nın öğrencileri, şampiyonluk sezonunun 13 puan gerisinde kaldı.

Evinde bir başka

Bu sezon elde ettiği 38 puanın 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda kazandı. Geride kalan sezonda ise aynı dönemdeki 51 puanın 25'i Trabzon'da alınmıştı. Karadeniz devinin evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi ise devam ediyor.
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