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Trabzonspor'a 2 yıldızdan iyi haber!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında HangiKredi Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde Edin Visca ve Marek Hamsik takımla çalışmalara başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 21:28
Trabzonspor'a 2 yıldızdan iyi haber!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alan oyun çalışması yapıldı. Çalışmada Marek Hamsik ve Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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