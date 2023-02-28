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İlk 10'da Trabzonsporlu yok

Geçen sezon Cornelius, Nwakaeme ve Bakasetas gol krallığı yarışında yer alan isimlerdi. Bu dönem ise ilk 10’da hiçbir Trabzonsporlu yok. Trezeguet 16. sırada

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
İlk 10'da Trabzonsporlu yok
Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezonu aratıyor. Kadrodaki değişimin sancıları yaşanıyor. Gelen futbolcular, gidenleri arattı. Büyük umutlarla transfer edilen forvet Gomez takımın en etkili ismi olurken, gol atma konusunda ise yetersiz kaldı. Geldiği zaman taraftarı mutlu eden Umut Bozok da geçen yılın çok gerisinde. Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk 10 içinde Trabzonspor'dan hiçbir isim yer almıyor. İlk sıra 22 golle Fenerbahçeli Valencia'nın. Geçtiğimiz sezon ise Cornelius yarışta yer alırken Nwakaeme ve Bakasetas da varlığını hissettiriyordu. Trezeguet, krallık yarışında 16'ncı sırada. 7 golü bulunan Mısırlı sol kanadı, fileleri 6 kez sarsan Bakasetas takip ediyor.
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