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TFF'den 'Omuz Omuza' ve Trabzonspor paylaşımı

Son dakika spor haberleri... TFF, depremzedelere destek olmak amacıyla futbol camiasını bir araya getirecek olan 'Omuz Omuza' kampanyası için Trabzonsporlu futbolcuların da yer aldığı bir video paylaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 14:33
TFF'den 'Omuz Omuza' ve Trabzonspor paylaşımı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor. Futbol camiası, bölgedeki insanlara destek olabilmek için yardım kampanyasında bir araya geliyor. "Omuz omuza" sloganıyla başlatılan kampanyaya futbol dünyasından birçok ünlü simanın destek vereceği ifade edildi.

1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak.

Omuz omuza yardım kampanyasından elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

TFF'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonsporlu futbolcuların da yer aldığı bir paylaşım yaparak kampanyaya destek çağrısında bulundu.

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