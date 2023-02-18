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Futbol camiasından Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajları

Futbol camiası, 87 yaşında yaşamını yitiren Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajları yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 21:56
Futbol camiasından Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'a 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, Kıbrıs Barış Kupası ve 2. Lig şampiyonluğu kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, futbolcu olarak da 1959 yılında 4 kez amatör milli maçlarda forma giymişti. Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Birlikte birçok başarıya imza attığımız, çok değerli hocam, yol göstericim Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Türk futbolu ile Trabzonspor'da sporcu kimliği ve insanlığı ile çok derin izler bırakan Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den birçok kulüp de Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

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