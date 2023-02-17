Trabzon'da büyük dayanışma! Tek renk tek yürek

Trabzonspor'un, gelirini depremzedelere bağışlayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar, bordo mavilililerle buluşup, kucaklaştı. Trabzonspor müzesini gezen taraftarlar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, birliktelik, kardeşlik ve dostluk mesajları verdi. Trabzonspor taraftarı Mehmet Selçuk'un karşıladığı Fenerbahçe taraftarı Ömer Ali Ceylan, kente geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Ankara'dan geldiğini söyleyen Ceylan, "Millet bugün Trabzon şehrinde birleşti. Dışarıdan rengimiz siyah ama takımımın rengi burada. Göstermenin de pek bir manası yok çünkü hepimiz biriz. Ankara'dan geldim ve Mehmet abim beni karşıladı, ağırladı. Sahipsiz olmadığımı hissettirdi. Birliğimiz bozulmasın. Twitter'da yazdığım mesajın 2 milyon etkileşim alıp, bütün Trabzonluların bir Fenerbahçeliye sahip çıkması çok güzel" açıklamasını yaptı.

DEPREMZEDEYE FORMA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bordo-mavili renklere gönül veren Kahramanmaraşlı depremzede Ertuğrul Karademir'e forma hediye etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yaşayan ve depremde evi hasar gören Ertuğrul Karademir'in, Trabzonspor sevgisinin duygulandırdığı belirtildi.



KULÜPLERDEN BÜYÜK DESTEK

Tüm geliri deprem- zedelere bağışlanan Trabzonspor- Basel maçı futbol ca- miasını birleştirdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir hatıra biletlerden 1000'er adet, Beşiktaş 1903, Konyaspor ile 1922 bilet satın adet alarak kampanyamıza destek vermiştir. Kulüplerimize göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.



ŞAŞKIN VE GURURLUYUM

Beşiktaş taraftarı Emre Aktaş, "Bu şehrin insanıyım ama Beşiktaşlıyım ve bununla gurur duyuyorum. Bugün gördüğüm manzara karşısında hem şaşkın hem mutlu, hem gururluyum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlularla beraber bu akşam el ele kol kola Basel'i yenip Trabzon- spor bizi mutlu edecek" ifadesini kullandı.