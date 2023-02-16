Trabzonspor 1-0 Basel (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Basel kozlarını paylaştı. Trabzonspor'da Larsen, 65. dakikada maçın tek golünü kaydetti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı. Fırtına, rövanş maçı için avantaj sahibi oldu. Turu belirleyecek olan rövanş karşılaşması 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'de oynanacak.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

12. dakikada savunma arkasına atılan topla arka direkte buluşan Gomez'in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hitz'de kaldı.

22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Eren'in sol çaprazdan vuruşu kaleci Hitz'den döndü. Ardından topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutu yandan auta çıktı.

24. dakikada sağ kanattan Hugo Novoa'nın ceza sahasına ortasında kale önünde Kade'nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

28. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Hitz topu kornere çeldi.

30. dakikada Gomez'in sağ taraftan kale sahasına ortasında Trezeguet'in vuruşunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü.

65.dakikada Gomez'in sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içine doğru çıkardı. Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu iyi takip eden Larsen takımını topu ağalarla buluşturdu. 1-0

86.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

88.dakikada Umut Bozok'un ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü.

MAÇTAN NOTLAR:

Trabzonspor ile Basel arasında geçen zorlu maçta futbol dünyası tek yürek oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.

TEZAHÜRAT YAPILMADI

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.

Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

TRABZONSPOR SİYAH FORMA SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKTI

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız." yazılı pankartı saha kenarına kondu.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.