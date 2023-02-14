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Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TS maçı ne zaman? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, play-off turunda Basel ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TS maçı ne zaman?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:30
Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TS maçı ne zaman? | UEFA Konferans Ligi

Trabzonspor - Basel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor - Basel maçı - CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te TV8'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesi, sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK!

Trabzonspor - Basel karşılaşması şifresiz yayınlanacak ve tüm yayın gelirleri deprem bölgesi için bağışlanacak. Öte yandan kombine biletler bu müsabaka için devre dışı bırakılarak tüm koltuklar tek maçlık bilet olarak satışa sunulacak. Bu müsabakada elde edilen bilet gelirleri de bağışlanacak.

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