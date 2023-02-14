Haberler Trabzonspor Basın da ücretli

Basın da ücretli

Afetzedelere destek olmak amacıyla Trabzonspor-Basel maçının gelirleri AFAD’a bağışlanacak. Tüm takım taraftarlarının bilet alabildiği maçı takip edecek basın mensupları da deprem bölgesine yardım yapmak amacıyla kişi başına en az 100 TL ücretle bilet alarak bağışta bulunacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Basın da ücretli

Afetzedelere destek olmak amacıyla Trabzonspor-Basel maçının gelirleri AFAD'a bağışlanacak. Tüm takım taraftarlarının bilet alabildiği maçı takip edecek basın mensupları da deprem bölgesine yardım yapmak amacıyla kişi başına en az 100 TL ücretle bilet alarak bağışta bulunacak.

GAZETECİLER İSTEDİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TYSD) Trabzon şubesi, basın mensuplarının isteği üzerine maça giren gazetecilerin ücret ödemesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Basın mensubu meslektaşlarımızı Basel maçına bekliyoruz. Karşılaşmayı basın mensupları, makbuz karşılığında ödemede bulunarak izleyecek. Elde edilen gelir de deprem bölgesine gönderilecek" ifadesi kullanıldı.

DİĞER
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF Süper Lig maçları ne zaman devam edecek?
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarihi maç için Avcı'dan özel motivasyon
Hatayspor ile anlaşma tamam! Fırtına, El Kaabi'yi bekliyor
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15