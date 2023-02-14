Basın da ücretli

Afetzedelere destek olmak amacıyla Trabzonspor-Basel maçının gelirleri AFAD'a bağışlanacak. Tüm takım taraftarlarının bilet alabildiği maçı takip edecek basın mensupları da deprem bölgesine yardım yapmak amacıyla kişi başına en az 100 TL ücretle bilet alarak bağışta bulunacak.

GAZETECİLER İSTEDİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TYSD) Trabzon şubesi, basın mensuplarının isteği üzerine maça giren gazetecilerin ücret ödemesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Basın mensubu meslektaşlarımızı Basel maçına bekliyoruz. Karşılaşmayı basın mensupları, makbuz karşılığında ödemede bulunarak izleyecek. Elde edilen gelir de deprem bölgesine gönderilecek" ifadesi kullanıldı.